Pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) com empresários do setor, no final de 2017, sinaliza para um aumento na movimentação de cargas no faturamento para 2018 e crescimento ainda maior para 2019.

Membros das Cooperativas de Transporte de Cargas (CTCs) tiveram aumento de 14% no faturamento das empresas em 2017 e para este ano e esperado um aumento de 22%.

Outro dado otimista divulgado pela CNT está relacionado ao aumento do volume de transações comerciais no mundo em 2017 que contribuiu para um resultado positivo recorde de US$ 217,7 bilhões na balança comercial brasileira.

As exportações expandiram 18,5% em 2017, na comparação com 2016; enquanto as importações aumentaram 10,5%. Esse crescimento gera impactos positivos na demanda por serviços de transporte porque se elevam os deslocamentos de produtos a partir das regiões produtoras com destino a outros países; e dos portos, quando as mercadorias vêm do exterior, com destino aos centros de consumo brasileiros.

Já a AT&M Tecnologia, especializada em processo de averbação eletrônica com base de dados de mais de 20 mil empresas no mercado de transporte de cargas e seguros, também comprova o aquecimento do mercado de movimentação de cargas. Em dezembro/17, foram registrados R$411 bilhões em movimentação de transporte de cargas no país. Em dezembro de 2016, foram registrados R$ 305 bilhões em movimentação de transporte de cargas, totalizando um aumento de 35% no período comparativo.

Desde os últimos meses do ano passado, a movimentação da carga registrada mensalmente está em torno de R$ 400 bilhões por mês. Veja os seguintes dados de 2017: Janeiro 2017(R$281 bilhões); Fevereiro 2017(R$ 214 bilhões);Março 2017(R$314 bilhões); Abril 2017 (R$275bilhões);Maio 2017(R$320 bilhões);Junho 2017(R$ 345 bilhões); Julho 2017(R$ 332 bilhões); Agosto 2017(R$364 bilhões); Setembro 2017 (R$396 bilhões); Outubro 2017(R$498 bilhões);Novembro 2017(R$ 451 bilhões); Dezembro 2017(R$ 411 bilhões).