Outra determinação da ANTT diz respeito ao transportador que realizar o serviço de frete rodoviário de cargas no valor inferior ao piso. Nesta situação, a empresa será multada em R$ 550. Porém, os responsáveis pelo anúncio de ofertas com valores abaixo do determinado em tabela poderão ter de pagar multa no valor de R$ 4.975.

Desde a divulgação da tabela com valor mínimo de frete por parte do Governo várias discussões ocorreram. Diversos setores da economia, principalmente o agronegócio, são contra os valores determinados na tabela sob alegação de prejuízos para o negócio e o consumidor. Apesar de toda a discussão em volta do assunto, vale a primeira tabela publicada no dia 30 de maio de 2018.

Governo divulga tabela de preço mínimo para frete

Confira um resumo de alguns pontos que foram discutidos nesses três meses desde que a tabela foi determinada: