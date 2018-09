O número de multas para motoristas que usam celular ao volante no país foi de 268,3 mil no primeiro semestre de 2018, um aumento de 167% em comparação ao mesmo período do ano passado. As informações são do Denatran.

Uma pesquisa do Cesvi Brasil indica que, em média, o condutor fica quase três segundos sem olhar para a via quando usa o aparelho. Parece pouco, mas esse tempo é suficiente para causar acidentes graves, pois os motoristas não percebem a mudança repentina dos semáforos, freada mais brusca do carro à frente ou até mesmo invadem a faixa ao lado.

Com o aumento da interatividade o usuário está sempre conectado e como consequência utiliza cada vez mais o aparelho. É importante ressaltar que digitar ou ler uma mensagem ao celular é tão arriscado quanto atender. Reduzir ou ultrapassar a velocidade compatível com o tráfego, não utilizar o retrovisor, fazer rotas erradas, avançar o sinal e até ter dificuldades em trocar de marchas, são alguns dos problemas que o motorista enfrenta ao dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo.

Alguns especialistas garantem que com o celular no ouvido o condutor reage de forma mais lenta, dificilmente olha para o retrovisor, assume uma trajetória errática na via, reduz ou ultrapassa a velocidade compatível com o tráfego. Além de outras infrações – como avançar o sinal, não conseguir para trocar de marchas ou simplesmente não ver as placas de sinalização no trânsito – que podem desencadear um acidente.

Recomendações para um trânsito mais seguro:

1 – Desligar o celular ao assumir o volante: Entre 90 e 95% das informações necessárias para administrar riscos estão relacionados a visão. Ao desviar o olhar para atender o celular ou tocar o visor do aparelho o motorista inicia um voo cego.

2 – Em caso de não poder desligar, não faça e nem atenda ligações enquanto estiver dirigindo. Ao receber ou ter que fazer uma estacione em local seguro, resolva o problema e continue o caminho.