Taxas de juros de 0,99% ao mês, preços especiais e manutenções preventivas, entre outros atrativos, são itens que fazem parte da campanha disparada pela Mercedes-Benz, intitulada “Negociação Pesada – Não compre seu caminhão sem consultar a Mercedes-Benz”, para ajudar a movimentar o mercado de veículos de carga. A meta da montadora é atingir a venda de 400 unidades.

Além das taxas reduzidas, a campanha inclui um ano de manutenção, grátis com trocas de óleo dos agregados, filtros e manutenções preventivas de acordo com o manual do veículo. O caminhão usado também pode ser entrar na negociação após avaliação feita pela SelecTrucks.

Válida até 31de maio – ou enquanto durarem os estoques de produtos envolvidos – a ação oferece condições tanto para motoristas autônomos quanto para frotistas. “Com essa iniciativa vamos agitar o mercado, facilitar a compra de veículos novos Mercedes-vez e estimular os clientes a renovarem ou até mesmo ampliarem suas frotas de caminhões”, aposta Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing e peças e serviços caminhões e ônibus.

As condições são válidas para todos os modelos de caminhão da marca zero quilômetro, ano e modelo 2016. A campanha é feita em parceria com o Banco Mercedes-Benz e envolve operações de crédito direto ao consumidor (CDC). A entrada mínima para aquisição do veículo válida para pessoas físicas e jurídica é de 10% e prazo de 48 meses sem carência, ou 46 meses com dois meses de carência.

PROMOÇÕES PARA IMPULSIONAR O MERCADO

Facilitar a aquisição do caminhão zero quilômetro tem sido ações das montadoras para movimentar o mercado de caminhões de caminhões que se encontra bem abaixo das expectativas do mercado. O número de emplacamento primeiro quadrimestre de 2017, por exemplo, foi de 13,134 unidades, 24,1% abaixo das 17.312 unidades registradas no mesmo período de 2016.

Outra campanha nesta mesma linha foi lançada semana passada pela MAN Latin Latin America válida para toda sua linha de produtos Man e Volkswagen. Chamada de “Vem que tem negócio” as condições são 10% de entrada do valor do veículo e saldo financiado pelo Banco Volkswagen em 48 vezes com juros de 0,99% ao mês. Começou dia 01 de maio e termina em 30 junho.