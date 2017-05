“O seu mundo não pode parar” é a nova assinatura da Ford Caminhões que tem como objetivo principal mostrar o novo posicionamento da marca no mercado. Além de divulgação na TV aberta e mídias, a campanha terá ainda, como plataforma, a nova página da Ford Caminhões no Facebook: www.facebook.com/fordcaminhoesbrasil .

“Caminhão não pode parar”, diz Oswaldo Ramos, gerente geral de Marketing da Ford Caminhões. “Nosso novo posicionamento mostra o quanto a Ford Caminhões evoluiu para oferecer um serviço ágil, de qualidade e com preço justo, com um relacionamento constante para estar junto do cliente onde e quando ele precisar e produtos duráveis, potentes e inovadores”.

O filme de lançamento da campanha tem um caminhoneiro real como protagonista. Além das dificuldades da vida na estrada, as cenas mostram seus momentos de amizade e de descoberta de novos lugares, típicos da rotina dinâmica da profissão. Isso é reforçado pela trilha sonora emocionante, com a música “Tocando em Frente”, de Almir Sater, focada no dia a dia dos caminhoneiros.