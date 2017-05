Neste domingo (28 de maio) a Copa Truck fez sua primeira prova na condição de nova categoria de caminhões no Brasil que chegou para conquistar seu espaço no cenário do automobilismo. A corrida de estreia, que teve transmissão ao vivo pelo canal Sport TV, contou com 18 trucks na pista do autódromo Internacional de Goiânia.

Válida pela Copa-Centro Oeste, a etapa de estreia foi disputada em rodada dupla e teve Roberval Andrade como vencedor da primeira corrida e Beto Monteiro da segunda. Veteranos em corridas de caminhão, cada um deles têm dois títulos de campeão: Andrade em 2002 e 2010 e Monteiro em 2004 e 2013. A Copa Truck é formada em sua maioria por pilotos com larga experiência neste tipo de competição.

A rodada de estreia contou a participação de 18 caminhões. Além dos vencedores, também estiveram na pista outros pilotos já conhecidos do público amante de corridas de caminhão, como Débora Rodrigues, Wellington Cirino, Djalma Fogaça, Leandro Totti, David Muffato, Adalberto Jardim, Luiz Lopes, Renato Martins e Fábio Fogaça entre outros. Outros nomes, como o de Felipe Giaffone, João Maistro entram na pista já na próxima corrida, em Campo Grande/MS, dia 11 de junho.

A programação da Copa Truck deste ano relaciona 12 corridas em três copas a serem disputadas nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, conforme o calendário abaixo.