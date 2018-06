Nova data da Feira do Carreteiro

A Feira do Carreteiro, evento de estrada preparado para motoristas de caminhão, familiares e profissionais ligados ao transporte rodoviário de cargas – que tradicionalmente acontece no mês de julho na Basílica de Aparecida – terá a data de realização deste ano prorrogada. O motivo, alheio à vontade da organização, não é outro senão o descompasso da economia do País com os investimentos que movem os negócios do setor.

É fato que o ano de 2018 tem sido marcado pela retomada das vendas da indústria de caminhões, porém, o cenário político/econômico pelo qual o País atravessa tem impedido que essa reação provoque os reflexos necessários em nosso segmento, para viabilizar projetos como a Feira do Carreteiro. Por isso, a decisão de prorrogar a realização do evento para data já marcada em julho de 2019.

No próximo ano, com a situação do Brasil mais equilibrada, daremos sequência ao evento que há décadas faz parte da agenda dos carreteiros, familiares e empresas do setor do transporte rodoviário de cargas. Contamos com a compreensão de todos e, em data já reservada no mês de julho de 2019, estaremos juntos na Basílica de Aparecida na 39ªedição do tradicional evento da estrada para motoristas de caminhão.