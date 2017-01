A MAN Latin America está disponibilizando em sua rede de concessionários uma solução para a manutenção do motor MAN D08. Trata-se da camisa de cilindro original para o reparo do bloco.

O objetivo é reduzir de forma representativa o custo das peças na manutenção do bloco do motor e, como o procedimento pode ser realizado por três vezes, ainda triplica sua vida útil. O lançamento para mercados de exportação da montadora está previsto para os próximos meses.

“Para se ter uma ideia das vantagens, a vida útil do motor pode ser ampliada significativamente com a oportunidade de instalação da camisa por três vezes para esse reparo”, explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.

A peça está disponível para aquisição, com exclusividade, em toda a rede da MAN e conta com um ano de garantia da montadora para reparos realizados na concessionária.

Entenda a técnica

O encamisamento do cilindro é uma prática bastante utilizada no Brasil para reduzir o custo de manutenção. O componente dá um novo revestimento ao cilindro do motor para voltar à sua condição original e evitar o desperdício de lubrificante e combustível, além da perda de performance do motor, ocasionadas pelo desgaste natural. O cliente ainda economiza com documentação, pois não há necessidade de troca da numeração do motor nas bases de informações dos órgãos governamentais.