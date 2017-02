Já está em vigor as novas tarifas das praças de pedágio das rodovias BR-116/376/PR e BR-101/SC, trecho de Curitiba/PR a Florianópolis/SC, explorado pela concessionária Autopista Litoral Sul. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no último dia 23 de fevereiro.

A tarifa para veículos da categoria 1 passa de R$ 2,30 para R$ 2,60, nas praças de pedágio P1, em São José dos Pinhais/PR, P2, em Garuva/SC, P3, em Araquari/SC, P4, em Porto Belo/SC, e P5, em Palhoça/SC.

O objetivo da revisão tarifária consiste em manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a ANTT e a concessionária, além de atender às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e aplicar a recomposição tarifária, de acordo com a variação do IPCA do período. A alteração foi calculada a partir da combinação de três itens previstos em contrato: reajuste, revisão e arredondamento.

