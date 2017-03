A Volvo Trucks acaba de divulgar uma nova versão do Volvo Concept Truck, apresentado pela primeira vez em maio de 2016.

O veículo obteve melhorias no nível da aerodinâmica, da resistência ao rolamento e da redução de peso e dispõe de uma linha motriz híbrida.

A redução total do consumo de combustível e CO2 chegou a 30%.

“Esforçamo-nos para estar na linha da frente da eletromobilidade e para derrubar constantemente barreiras no que respeita à redução do consumo de combustível e das emissões. A linha motriz do nosso conceito de camião foi desenvolvida para melhorar a eficiência de transporte e, assim, ajudar a indústria a evoluir no sentido dos transportes sustentáveis”, destacou diz Claes Nilsson, CEO da Volvo Trucks.

A linha motriz híbrida funciona recuperando energia em descidas com uma inclinação superior a um por cento ou quando trava.

A energia recuperada é armazenada nas baterias do veículo e utilizada para alimentar o camião em modo elétrico em pisos planos ou inclinações baixas.

Uma versão melhorada do sistema de apoio ao motorista I-See da Volvo Trucks foi especificamente desenvolvida para a linha motriz híbrida, analisando a topografia à frente para calcular a escolha mais económica e eficiente entre o motor diesel e o motor elétrico, bem como o tempo ideal para utilizar a energia recuperada.

Nos transportes de longo curso, estima-se que a linha motriz híbrida permita desligar o motor de combustão até 30 por cento do tempo de condução. Isso poupará entre 5 e 10 por cento de combustível, dependendo do tipo de veículo ou da especificação, bem como do ciclo de condução. Também permite conduzir em modo completamente elétrico até 10 quilómetros, permitindo ao veículo ser conduzido com zero emissões e baixo nível de ruído.