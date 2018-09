POR João Geraldo, de Hannover, Alemanha

A Mercedes-Benz apresentou nesta manhã de terça-feira (18/09), em Hannover, Alemanha, o novo caminhão Actros. O veículo tem a mesma cabine já conhecida na Europa, mas agora traz como item de série tecnologias em dispositivos apresentados em 2014, focadas principalmente na segurança e eficiência embutidas no produto.

A mais notada é a ausência de espelhos retrovisores, substituídos por câmeras. O sistema mostra inclusive pontos cegos do veículo e aumenta a visibilidade e segurança nas operações de marcha à ré.

No interior da cabine, o motorista conta com dois monitores touch que transmite ao motorista informações sobre o veículo e carga. Outro item é a direção autônoma parcial,

que pode ser mais usada em situações como rotas monótonas e no trânsito, tornando a condução mais segura e eficiente. O veículo freia automaticamente, por exemplo, graças ao sistema Active Brake Assist 5.

Um ponto destacado durante a apresentação do novo Actros é em relação à economia de diesel. Conforme foi anunciado, a economia pode ser de 3% no trânsito e 5% nas rodovias. “Estamos criando o futuro”, disse o chefe mundial de caminhões da Mercedes- Benz Trucks. O modelo apresentado tem motor de 630cv para operar com carreta de três eixos, composição muito comum na Europa.