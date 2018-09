O novo Ford F-Max foi eleito Caminhão Internacional do Ano de 2019 por um júri de 23 editores de veículos comerciais e jornalistas seniores, representando 23 grandes revistas de caminhões de toda a Europa. O prestigioso prêmio foi entregue a Haydar Yenigün, gerente-geral da Ford Otosan, durante o dia da imprensa do Salão de Veículos Comerciais da IAA em Hannover, Alemanha.

Com uma pontuação vencedora de 126 votos, o novo cavalo mecânico pesado F-Max lutou contra os desafios impostos pela recentemente lançada Série L & P da Scania e pela linha de caminhões FH / FM movida a gás natural liquefeito (GNL) da Volvo Trucks.

Os critérios para eleição

Nos termos das regras do Caminhão Internacional do Ano (ITOY), o prêmio anual é apresentado ao caminhão introduzido no mercado nos últimos 12 meses, que contribuiu mais para a eficiência do transporte rodoviário. Os membros do júri levam em conta vários critérios importantes, incluindo inovação tecnológica, conforto, segurança, dirigibilidade, economia de combustível, pegada ambiental e custo total de propriedade (TCO).

Durante um recente teste estendido na Turquia, os membros do júri da IToY elogiaram a eficiência e as características avançadas da linha de transmissão do F-Max, incluindo Eco-Roll, Controle de Cruzeiro Adaptável (ACC) e funções Predictive Cruise Control baseadas em GPS. Igualmente impressionante foi o emparelhamento – e tranquilidade – do motor Ford Ecotorq Euro 6 de 6 cilindros em linha de 12,7 litros com 500 cv em combinação com a caixa automatizada ZF TraXon ZF de 12 velocidades.

Cabine leito é destaque

Os jornalistas do Caminhão do Ano também apreciaram as principais características da nova cabina leito que oferece um ambiente de trabalho e de vida confortável, ergonômico e de fácil utilização, com piso plano, largura de 2,5 m e altura interior de 2,16 m, excelente capacidade de armazenamento e painel estilo cockpit com um painel de instrumentos digital (que é fácil de ler e navegar). Os membros do júri também comentaram favoravelmente sobre o ConnecTruck, a plataforma de conectividade do veículo.

Resumindo o voto do júri, o presidente do International Truck of the Year, Gianenrico Griffini, comentou: “Com a introdução do F-Max, a Ford Trucks entregou um trator de engenharia fina que pode ser um novo jogador significativo no segmento altamente competitivo de transporte de longa distância.”

Sobre o IToY

O prêmio International Truck of the Year (IToY) foi lançado originalmente em 1977 pelo jornalista britânico e lendário editor da revista TRUCK, Pat Kennett. Hoje, os 23 membros do júri representam as principais revistas de veículos comerciais em toda a Europa. Além disso, nos últimos anos, o Grupo IToY ampliou sua esfera de influência, nomeando “membros associados” nos crescentes mercados de caminhões da China, Índia, África do Sul, Austrália, Brasil (representado pelo jornalista editor da revista TRANSPORTE MUNDIAL, Marcos Villela), Japão e Irã. Ao todo, a leitura combinada de operadores de caminhão das 23 revistas dos membros do Júri Integral, assim como a de seus sete membros associados, supera 950.000 exemplares.

O grupo IToY gostaria de agradecer à Associação de Transporte Rodoviário por coletar de forma independente todos os votos dos membros do júri da IToY e certificar o resultado final. A RHA é a associação comercial dedicada exclusivamente às necessidades das operadoras de transporte rodoviário do Reino Unido, representando mais de 6.000 empresas associadas de Pequenas e Médias Empresas (grandes e médias empresas) a grandes 3PLs (Terceirizados de Serviços Logísticos), que juntas operam cerca de 100.000 veículos pesados. (Veículos de mercadorias pesadas).