Os caminhões Delivery 9.170 e 11.180, da nova família de leves da Volkswagen, já estão sendo comercializados no País. O 9.170 tem redução de peso de 10% em relação ao seu antecessor, é equipado com motor Cummins ISF de 3,8 litros e tecnologia SCR, torque máximo de 600 Nm e 165 cv de potência. A transmissão manual é a Eaton ESO-6106, com seis velocidades, e o modelo contará ainda com uma opção de transmissão automatizada.

Já o novo Delivery 11.180 é equipado com motor Cummins ISF, de 3,8 litros e tecnologia SCR, com torque máximo a 600 Nm e 175 cv de potência e transmissão manual Eaton ESO-6106. Este modelo também será oferecido com a transmissão automatizada.

“São cinco anos de desenvolvimento e mais de 30 anos de expertise nas necessidades de transporte do cliente brasileiro. Ao longo de toda essa trajetória, acumulamos quilometragem e ouvimos uma infinidade de clientes para lançar a família Delivery com todos os atributos que o mercado espera de um genuíno Volkswagen: robustez, qualidade, conforto, segurança, potência e flexibilidade”, afirma Paulo Razori, engenheiro de Marketing do Produto responsável pela nova linha de leves da montadora.