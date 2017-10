Na sua 4ª participação na Fenatran, nesta edição de 2017, a DAF trouxe para o seu estande as novidades DAF XF 105 e CF 85 configurados 6×4 para atender às operações de cana e madeira. Os caminhões chegam às concessionárias em 2018, mas já começam a ser comercializados na feira.

Esses traçados foram projetados entre as engenharias do Brasil e da Holanda e nos seus primeiros testes receberam mais 200 sensores com o intuito de medir a severidade das operações em que os caminhões vão atuar.

Robustos, os modelos possuem suspensão trapezoidal, eixo trativo meritor com opções de redução de 4,55:1 e 5,41:1, protetor de radiador para a versão destinada à cana-de-açúcar e protetor de carter para o modelo que operar na madeira. O XF ainda se destaca pela versão com motor de 520 cv, e nesta configuração ele vai atender às atividades com PBTC de 91 t atrelado a rodotrens de 11 eixos. O PBTC dos caminhões é de 125 t a 175 t.

Para ambos os caminhões XF e CF a motorização é Paccar, de 13 litros e 6 cilindros em linha, sendo o XF nas opção de 520 cv potência e o CF com potência de 560 cv. A transmissão é a ZF AS-Tronic de 16 velocidades.

Rodoviário 4×2

A gama rodoviária configurada 4×2 agora ganha mais um membro: o XF105 4×2. Um dos segmentos em que a DAF quer conquistar é o de cegonheiros.

O veículo traz os mesmo atrativos dos já consagrados 6×2 e 6×4 rodoviários, como versões de motores de 410 cv, 460 cv e 510 cv, cabine alta ou baixa e leito com diversos tipos de acabamento.

A DAF também anunciou o Paccar Financial no Brasil e a inauguração de mais duas concessionárias, resultando num total de 23 concessionárias que cobrem 85% do território nacional e mais 10 postos de serviços.