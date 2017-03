Na próxima sexta-feira (17/03), quem passar pelo Posto Pau Seco, na Rod. Washington Luís (SP-310) km 277, norte, Araraquara/SP, poderá conhecer o Rodovírtua, óculos de realidade virtual que permite vivenciar a sensação de dirigir sob o efeito do álcool. O equipamento foi desenvolvido pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para ser utilizado em ações de segurança viária.

A ação – realizada entre 10h e 15h, pela AB Triângulo do Sol – contará ainda com aferição da pressão arterial, pesquisa de satisfação com os usuários da rodovia e orientações para um trânsito seguro.

Estudo realizado pelo Ministério da Saúde em hospitais públicos revela que o consumo do álcool tem forte impacto nos atendimentos de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS). O levantamento aponta que uma em cada cinco vítimas de trânsito atendidas nos prontos-socorros brasileiros ingeriram bebida alcoólica. O estudo também mostra que 49% das pessoas que sofreram algum tipo de agressão consumiram bebida alcoólica. As principais vítimas são homens com idade entre 20 e 39 anos.

Os dados fazem parte do VIVA (Vigilância de violências e acidentes), estudo realizado pelo Ministério da Saúde em 71 hospitais que realizam atendimentos de urgência e emergência pelo SUS. Foram ouvidas 47 mil pessoas em todas as capitais e no Distrito Federal. Os dados foram coletados em 2011 e analisados em 2013.)