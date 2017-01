O 21ª Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas (Fenatran) foi lançado oficialmente ontem em São Paulo com a expectativa de ser a melhor edição já organizada. O evento, que se destaca como a principal do setor na América Latina, acontecerá de 16 a 20 de setembro, das 13h às 21h no São Paulo Expo Exhibitions, antigo centro de Exposições Imigrantes, localizado na rodovia do Imigrantes/SP.

Organizado e promovido pela Reed Exhibitions Alcântara Machado, o evento, que acontece a cada dois anos reúne fabricantes de caminhões e veículos comerciais, fabricantes de implementos rodoviários, de equipamentos, componentes e acessórios, autopeças e motores, fabricantes e reformadores de pneus, combustíveis, lubrificantes e derivados, além de empresas do setor de gestão de frotas e serviços.

O vice-presidente da empresa organizadora, Paulo Otávio, destacou na ocasião que as fabricantes de caminhões Mercedes-Benz, Volvo, MAN e DAF já confirmaram participação e já têm espaço confirmado na Feira. O executivo destacou ainda as vantagens do novo local onde o evento será realizado, como, por exemplo, espaço de 100 mil metros quadrados com ar condicionado, salas modulares para convenção, facilidade de acesso viário e estacionamento coberto para 4.500 veículos.

Outro pontos apontados como positivos e que ajudam a atrair o público e expositores são a proximidade do aeroporto de Congonhas e do Rodoanel, localização fora da área de rodízio, menos de mil metros do metrô Jabaquara (com transporte gratuito) e acesso rápido a hotéis da região.

Paulo Otávio lembrou que o Salão do Automóvel, realizado ano passado no São Paulo Exhibitions funcionou como um teste drive com impacto positivo, dando a entender que o local está aprovado e preparado para receber grandes eventos na cidade de São Paulo.

“O conforto e satisfação serão altos”, disse Otávio, dizendo também que a expectativa de público é em torno de 60 mil visitantes vindos de todos os Estados brasileiros e também do exterior.

O presidente da Anfavea, (associação que agrega os fabricantes de caminhões instalados no Brasil), Antônio Megale, destacou que para o ano de 2016 a indústria do setor espera um crescimento leve, na ordem de 6,5% nas vendas de veículos comerciais a partir de 4,5 toneladas de PBT.

Citou também a expectativa de crescimento de 10% nas exportações e entre25 e 26% da produção. “Entendemos que a Fenatran é uma feira de negócios e estamos bastante animados. Achamos que será a melhor Fenatran de todos os tempos”, disse Megale, acrescentando de que não há dúvidas de que em 2018 a indústria voltará a crescer e voltará aos dias de glória.

(por João Geraldo)