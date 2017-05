A Mercedes-Benz antecipou uma de suas novidades para a Fenatran 2017. Trata-se do desenvolvimento do Pacote de Robustez, já disponível no modelo Atego 2730 off road, para a linha rodoviária de caminhões Atego 4×2 e 6×2 nas cabinas standard e estendida. A nova configuração dos veículos foi idealizado em parceria com o cliente Via Lácteos, do Estado do Paraná.

Um dos destaques do Pacote de Robustez é o para-choque dianteiro tripartido, que permite ângulo de entrada maior. São duas ponteiras e uma parte central, produzidos em plástico de alta resistência. Outro item é a nova posição da placa, mais à lateral, que permite um prático acesso ao pino do cambão, quando essa operação for necessária. A grade metálica de proteção dos faróis, nova posição da luz da seta evita interferências e primeiro degrau metálico de acesso a cabina posicionado acima da linha do para-choque também fazem parte do pacote.

O Atego ainda pode ser configurados com os pneus 295/80R22,5, que deixam o veículo mais alto em relação ao solo. Todas essas configurações permitem aos modelos semipesados rodarem em piso misto, estradas de terra ou asfaltadas. Esse era o grande desafio proposto pela Via Lácteos, especializada no transporte de leite. Os veículos da empresa coletam leite nas fazendas e, em uma mesma operação, circulam também por rodovias e áreas urbanas.

“ O cliente nos pediu um caminhão que fosse robusto na atividade fora de estrada e que assegurasse, ao mesmo tempo, agilidade, conforto e segurança para motorista nas cidades e nas estradas”, destaca Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing & Peças e Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. A Via Lácteos adquiriu 20 caminhões Atego com essa nova configuração. Desse total 10 unidades são do modelo 1719 4×2 e outras 10 unidades 2426 6×2.

Todo o trabalho de customização foi coordenado pela área de Custom Tailored Trucks (CTT), com envolvimento de profissionais de engenharia, produção, vendas, marketing, controlling e peças & serviços.

Veja matéria completa dessa e de outras novidades da Mercedes-Benz na próxima edição da Revista O Carreteiro