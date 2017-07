A cada edição da Feira do Carreteiro, as palestras profissionalizantes ganham maior importância para os motoristas de caminhão que participam do evento. Isso porque ajudam a melhorar o desempenho profissional e a rentabilidade do seu negócio. Todos os anos, profissionais altamente capacitados abordam assuntos de interesse da categoria. Esse ano, os temas abordam segurança, direção econômica e defensivas, situações do transporte rodoviário de cargas, fiscalização do tacógrafo.

Para João Cecheto, 50 anos de idade e 25 de profissão, de Pinhalzinho/SP, participar das palestras ajuda no dia a dia da profissão. “Sinto que fico mais atualizado sobre diversos assuntos como legislação e as novas tecnologia dos caminhões. São raras as oportunidades na estrada para se informar sobre as novidades”, destaca.

Participante assíduo da Feira, Márcio Reis Braz, 45 anos de idade e 20 de profissão, de Varginha/MG, é autônomo e viaja o Brasil inteiro. Para ele participar das palestras é importante para melhorar na profissão. “Muitas das coisas que aprendo nas palestras referente a educação no trânsito passo a aplicar no meu dia a dia, como ter mais paciência no trânsito, evitar cometer infrações. São coisas que sabemos mas que sempre é bom serem reforçadas”, afirmou.

Reginaldo Ferraz de Araújo, 39 anos e 10 de profissão, trabalha no transporte urbano no Vale do Paraíba e acredita que participar das palestra é uma oportunidade única de esclarecer dúvidas e compartilhar conhecimento. “Quanto mais informações adquirimos mais profissionais vamos nos tornando. Não abro mão de participar desse tipo de atividade”.

Confira algum dos temas que serão abordados nos três dias de evento:

SEGURANÇA VIÁRIA: CUIDADO COM A SUA VIDA

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO

DIREÇÃO ULTRA ECONÔMICA E SEGURA

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

TACÓGRAFOS DE DISCOS E FITA DIAGRAMA

FISCALIZAÇÃO DO TACÓGRAFO E TEMPO AO VOLANTE

VOCÊ, AGENTE DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA!

DIREÇÃO DEFENSIVA