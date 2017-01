Casos de panes foram os problemas mais detectados nos mais de 42 mil registros de acionamento do serviço de socorro mecânico. As panes mecânicas lideraram os chamados, com 30.661 ocorrências, o que representa 71% do total. Em seguida aparecem as panes secas, com 3.178 chamados (7,4%), e as panes elétricas, com 1.309 acionamentos (3%).

Dentre as panes mecânicas, problemas como vazamento na mangueira de ar e entrada de ar no sistema de combustível são muito comuns em veículos de carga, por exemplo.

Tratando-se da pane seca, cabe salientar que este é um contratempo totalmente evitável. O motorista que permite que o veículo fique imobilizado na via por falta de combustível, além de colocar em risco a segurança viária, comete uma infração média, com previsão de acréscimo de quatro pontos no prontuário da carteira de habilitação e multa de R$ 130,16.

Via 040 realiza cerca de 100 mil atendimentos em 2016

A Via 040 realizou 96.856 atendimentos em pista na BR-040 ao longo de 2016. Foram prestados serviços de socorro mecânico, remoção de veículos e atendimento médico de urgência. Em média, as equipes de operação viária da Concessionária realizaram 265 atendimentos por dia na rodovia. Na comparação com 2015, houve crescimento de 6,75% no volume de auxílios prestados aos usuários da BR-040.

Dentre os serviços de pista, merecem destaque os de socorro mecânico, com 42.844 registros; remoção de veículos, com 32.299 registros; e atendimento médico, com 13.836 ações. Foram realizadas ainda 6.191 atividades de recolhimento e afugentamento de animais da rodovia e 1.686 ações de combate a incêndio.