O empresário Luiz Loucatelli é daquelas pessoas fascinadas por caminhões. A paixão por veículos pesados começou desde cedo, em 1963, quando tinha apenas 11 anos e decidiu largar o trabalho na roça, em Nova Esperança/SP, e vir para a capital do Estado trabalhar como ajudante de mecânico na oficina de seu irmão. Assim que completou 18 anos, em 1970, tirou a primeira habilitação e comprou um Chevrolet C60 seminovo, ano 1968, azul, carroceria de madeira, e começou a trabalhar como autônomo no transporte de areia e tijolo. Em cinco anos, aumentou a frota e já tinha três funcionários para auxiliá-lo no trabalho.

A receita de negócio foi dando certo, e, em 1980, deu um importante passo na sua vida ao fundar a empresa Cortesia Concreto, que atua no mercado de fornecimento de concreto usinado. Atualmente, com sede na Vila Guilherme, São Paulo/SP, a empresa conta com mais de 500 caminhões na frota, 800 funcionários e cinco unidades espalhadas dentro do Estado de São Paulo (Jaguaré, Barueri, Santos, Caçapava e Atibaia).

A paixão de Loucatelli pelos veículos pesados não se limitou apenas à profissão de motorista e de empresário do setor de transporte rodoviário de carga. Em 1999, ele conseguiu localizar e comprar o GM C-60 que tinha sido seu segundo caminhão, no início de sua carreira como motorista. De volta às suas mãos, o Chevrolet foi restaurado totalmente, a começar pelo chassi, conforme conta. Desde então, Luizinho, como é conhecido entre os amigos, passou a frequentar eventos de veículos antigos.

Em um desses encontros conheceu o também empresário Antônio Sérgio Hurtado, o Neo, colecionador de veículos antigos. “Fizemos vários passeios juntos. Eu com o meu GM C60 e ele com o seu “boca de sapo”, conta. Alguns anos depois, o amigo o convenceu a importar dos Estados Unidos um Peterbilt 359, ano 1980, motor Caterpillar V8 de, 18 litros e 600 cv. Foi quase um mês de espera, e quando chegou no Brasil estava com o chassi todo corroído e com necessidade de retífica, tanto no motor quanto na caixa de câmbio.

Luizinho lembra que foi necessário refazer toda a pintura, painel, chassi e tapeçaria. A forração do teto ganhou led – foram mais de 700 metros de fitas, caixas de som e foram instaladas luzes em todo contorno da carroceria. Resultado: desde então, o Peterbilt chama a atenção por onde passa. É utilizado como veículo de passeio pela família e também como atração em eventos, como aconteceu na Festa de aniversários de 10 anos do Programa Pé na Estrada e também no estande na Revista O Carreteiro durante a Fenatran deste ano. “Na verdade, dirigir esse caminhão tira todo o estresse que tenho com caminhão no dia a dia do trabalho”, brinca.

Sua mais recente aquisição, em 2014, é um International LoneStar, motor ISX-Cummins de 15 litros e 600cv de potência. Comprou em janeiro de 2014 e o veículo chegou em dezembro. O caminhão faz parte de uma série especial Harley-Davidson, feito apenas sob encomenda, limitada a 250 unidades. “A fábrica me enviou o caminhão apenas com a pintura personalizada. Aos poucos comprei o kit da Harley e instalei no meu caminhão, que batizei de Harley 251, o único no Brasil”, orgulha-se.

Por Daniela Giopato