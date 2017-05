A Petronas Lubricants International (PLI) acaba de lançar o Petronas Urania para veículos pesados. O produto, que conta com com tecnologia ViscGuard™, foi desenvolvido para auxiliar no controle de formação de resíduos. Segundo a empresa, o lubrificante previne desgastes e oxidação e mantém a viscosidade.

A tecnologia ViscGuard™ , exclusiva da Petronas, atua para dispersar a formação de resíduos, além de manter a viscosidade do lubrificante estável para uma maior vida útil do motor. De acordo com informações da empresa, testes realizados mostraram que o ViscGuard ™ foi até 89% melhor na manutenção da viscosidade ideal de lubrificante, mesmo sob condições elevadas de fuligem, em relação aos lubrificantes convencionais.

Luiz Sabatino, CEO Brasil, explica que a formação de resíduos no motor é um problema comum e, muitas vezes, é ignorado. Caso não seja controlado, isso pode ocasionar danos e paradas não planejadas. Partículas de fuligem também produzidas durante o processo de combustão podem se acumular no motor causando, também, perda de performance.

Petronas no Rally Dakar

A Petronas mantém uma trajetória de vitórias no Rally dos Sertçoes. Em 2017, na 39ª edição do Dakar 2017, a equipe Petronas De Rooy Iveco, Gerard De Rooy, conquistou a terceira colocação na categoria caminhões .

Em 2016, a equipe cruzou a linha de chegada em primeiro lugar após 14 dias de competição. Na época, o chefe de operações do Grupo Petronas, Eric Holthusen, destacou que além da Petronas ser o patrocinador principal da equipe, é também um parceiro técnico muito valioso. “As formulações, conhecimento técnico e recomendações da Petronas têm nos ajudado a melhorar a performance dos nossos caminhões, especialmente em algumas condições muito críticas”, declarou. Para Holthusen, a parceria com a Iveco mais a confiabilidade do lubrificante Petronas Urania são a fórmula para ganhar, seja no desafio do Dakar ou durante as operações de transporte do dia a dia.