Para requerer a AET (Autorização Especial de Trânsito) para transporte de cargas superpesadas e superdimensionadas será necessário a empresa apresentar um Plano de Amarração de Cargas. É o que diz a Portaria 64/16 do DER, que tem por objetivo aumentar a segurança desse tipo de transporte.

Acidentes por falta da correta amarração das cargas podem resultar em grandes prejuízos para o trânsito, para a infraestrutura, para o transportador e embarcador.

Essa exigência obriga também a uma profissionalização cada vez maior do segmento de transporte especiais e ao mesmo tempo abre boas oportunidades para engenheiros e tecnólogos de ganhos na elaboração desses documentos.

Curso Amarração de Cargas Gerais e Indivisíveis

No próximo dia 4 de fevereiro, em São Paulo, a Escola de Transportes programou mais uma turma do curso Amarração de cargas gerais e indivisíveis. O curso é indicado a profissionais do setor de logística das empresas fabricantes de bens, produtos e máquinas em geral à serem transportados, engenheiros, supervisores, gerentes de logística, profissionais da expedição das empresas, profissionais dos órgãos fiscalizadores (polícia rodoviária, Cias. de trânsito e etc), empresas de remoções e transportes pesados e demais profissionais envolvidos em operações relacionadas ao transporte de cargas nas vias rodoviária, ferroviária e marítima.

É indicado também aos profissionais que executam o transporte de cargas tais como motoristas, ajudantes, seus supervisores, à fiscalização do serviço e seus contratantes, avaliadores e gerenciadores de riscos (corretores e seguradoras) e também aos responsáveis pela operação propriamente dita para fins de atualização técnica.

