A Volvo acaba de anunciar que a cada 10 caminhões da marca vendidos no País oito saem com algum tipo de plano de manutenção. É a maior participação desde quando este serviço foi introduzido na rede de concessionárias.

A empresa disponibiliza cinco modelos de planos de manutenção: Ouro, Prata, Azul, Verde e Branco. O principal e mais completo do mercado é o Ouro, que cobre todas as manutenções preventivas e corretivas do veículo durante o período contratado. O cliente só precisa se preocupar com a troca de pneus, o motorista e o combustível

Com o Plano Ouro, o transportador tem serviço do Voar (Volvo Atendimento Rápido) 24 horas por dia, sete dias por semana e atendimento preferencial na rede de 94 concessionárias estrategicamente distribuídas pelo Brasil.

Outro destaque da modalidade, conforme explica a empresa, é que garante maior valor agregado na revenda do veículo porque, ao final do contrato, o cliente recebe um Certificado de Manutenção pela fábrica. Este documento assegura que o caminhão passou por todas as manutenções na rede de concessionários, usando peças genuínas e serviços de técnicos especializados.

“Quanto maior o tempo do caminhão na estrada transportando mercadorias e gerando receita, maior a rentabilidade da operação. O transportador está se profissionalizando mais a cada dia”, afirma Carlos Banzzatto, gerente de pós-venda da Volvo no Brasil.