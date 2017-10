A Vipal Resolve, lançada em maio deste ano, é a grande aposta da Vipal. A plataforma interativa ajuda os profissionais do segmento de transportes na resolução dos dilemas da sua rotina de trabalho, além de conectar o mercado como um todo.

Profissionais de diferentes áreas ligadas ao segmento do transporte podem participar, já que a plataforma não trata apenas sobre o principal negócio da Vipal, que é a reforma de pneus. Qualquer pessoa ligada ao universo do transporte pode interagir e compartilhar experiências com os outros usuários.

Os usuários podem escolher entre assuntos como Gestão de Pessoas, Desempenho Quilométrico, Economia de Combustível, Gestão de Pneus e Manutenção para postar suas dúvidas e sugestões. Se surgirem questões cujo assunto não seja de domínio da empresa, a Vipal, como curadora do projeto e gerenciadora do sistema, convida empresas com expertise em outras áreas para colaborar com informações e ajudar a solucionar as dúvidas dos usuários.

Além da plataforma a Vipal aproveitou a sua participação na Fenatran para os serviços exclusivos oferecidos a parceiros de reformadores integrantes da Rede Autorizada. Entre eles, o Programa de Orientação ao Transportador (Protrans) – conjunto de serviços exclusivos nas áreas técnica, comercial e administrativa para auxiliar o transportador a obter melhores resultados-; Reforma Qualificada e Garantida (RQG) ; Pneuplus – software de gestão da vida dos pneus desde sua aquisição, permitindo que o transportador conheça os custos e Univipal.

A empresa também levou a linha completa para reforma e reparos de pneus como a Banda ECO.