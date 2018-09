As transformações previstas para os veículos – e por consequência o setor do transporte de carga – nos próximos anos vão muito além da propulsão elétrica ou por motores com outra fonte de energia que se julgar viável conforme a região e o tipo de operação. Sem levar em conta qual será o propulsor, o fato é que os pneus terão ainda vida longa, mesmo que sejam em configurações bem diferentes e até materiais diferentes daquilo que conhecemos hoje.

Um exemplo vem da Continental, fabricante de pneus de origem alemã, que apresentou recentemente um produto que considera ser o ponto de partida para o desenvolvimento de pneus para veículos comerciais elétricos. Chamado de Conti e.MotionPro, de acordo com a fabricante os pneus para atender a demanda da eletromobilidade os pneus têm de ter requisitos diferentes no que diz respeito à otimização da quilometragem e à resistência ao rolamento.

Como exemplo a empresa cita o aumento da capacidade de carga ou de potência de tração (proporcionado pelo torque do motor elétrico) que podem significar desafios adicionais para a capacidade de carga ou da resistência ao desgaste dos pneus. O chefe de equipamento original pneus de carga da Continental, Klaus Kreipe, acrescentou que os veículos elétricos podem ser temporariamente equipados com pneus convencionais, mas reforçou que as novas motorizações e os novos conceitos alteram os requisitos para os pneus de veículos comerciais.

O protótipo foi desenvolvido para o caminhão elétrico apresentado pela MAN tem revestimento lateral fabricado à mão e tinta azul que foi aplicada na parede lateral enquanto o pneu estava ainda aquecido. Já o perfil personalizado foi criado em processo de corte robótico e aperfeiçoado por especialistas em pneus. Segundo a empresa, durante a construção, simultaneamente as ranhuras pequenas peças de borracha foram coladas manualmente ao pneu.

A Continental se posiciona como um dos poucos fabricantes de pneus no mundo com capacidade para produzir manualmente desenhos individuais em pequenas quantidades. Já o caminhão conceito da MAN CitE, exposto no IAA (Alemanha), é um novo conceito em caminhão elétrico que estabelece padrões em termos de ergonomia, segurança e sustentabilidade no tráfego de entregas urbanas.