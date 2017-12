Por causa das toneladas que transportam, os pneus de caminhões exigem cuidados que não podem passar desapercebidos, pois no dia a dia eles podem ajudar na segurança. Também, manter a boa condição dos pneus é uma atitude que faz muita diferença no bolso e no desempenho do veículo.

A ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos) mostra como a manutenção adequada aumenta a segurança nas estradas