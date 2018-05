A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Childhood Brasil, acaba de divulgar o mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA) nas rodovias federais. O estudo foi realizado pelo efetivo da PRF entre os anos de 2017 e 2018 e identificou 2.487 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, um acréscimo de 20% em relação ao anterior.

Em relação aos pontos considerados críticos – onde é maior a possibilidade de ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes – houve uma pequena queda. Do biênio 2013/2014 para o biênio 2017/2018 houve uma redução de 77 pontos, aproximadamente 14%. E observando comparativamente o biênio 2009/2010 em relação ao biênio 2017/2018, a redução é ainda maior, totalizando uma diferença de 435 pontos, aproximadamente 47%.

Conforme o levantamento foi sendo realizado ano a ano, em alguns estados foi detectada a “migração de pontos” para dentro pontos que não estão à beira de rodovias federais.

De 2005 até hoje, a PRF retirou de locais de risco em rodovias e estradas federais um total de 4.766 crianças e adolescentes vulneráveis. As ações policiais são planejadas e executadas de acordo com o grau de vulnerabilidade, que acaba determinando a forma e a urgência das respostas. Desde 2009, a PRF conta com a parceira da Childhood Brasil no trabalho de enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias federais

Qualquer pessoa que identificar uma situação suspeita pode denunciar pelo Disque 100 ou utilizar o aplicativo Proteja Brasil.