Dados do último levantamento do IPTL (Índice de Preços Ticket Log), o litro do diesel aumentou 3,6% em dezembro, fechando o mês com valor médio de R$ 3,00/L.

Na BR 163, nos trechos que compreendem os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o estudo apontou as maiores médias de preço do mês, R$ 3,36/l e R$ 3,26/l, respectivamente.

Já na BR 316, o estado do Pará registrou o maior valor do combustível, chegando a R$3,24/l, seguido pelo Piauí, que registrou R$ 3,19/l.

No caso da Rodovia Anhanguer, o diesel teve acréscimo 5,0% no preço médio, chegando a R$2,93/l.

O menor valor foi identificado na BR153 no trecho que corresponde ao Paraná (R$2,81/l).

Na BR 101, maior rodovia do país, os maiores valores do preço por litro do combustível foram registrados no Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, ambos a R$3,14. O menor valor registrado na rodovia, foi identificado no Rio Grande do Sul, a R$2,83/l.