A partir desta sexta-feira (31/08) o preço médio do valor do litro do diesel estará 13% mais caro nas bombas de todo o País. Isso significa que o preço suba de R$ R$ 2,0316 para R$ 2,2964. Porém o repasse desse reajuste vai depender de cada posto de combustível. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) destaca que os novos preços já levam em conta a subtração de R$ 0,30 por litro (patamar de subsídio estabelecido pelo governo).

Desde o último dia 1 de junho o valor do diesel estava congelado por conta da negociação do governo com os motoristas de caminhão e colocou fim a greve que parou o Brasil em maio passado. Nesta negociação, ficou determinado que o governo subsidiaria R$ 0,30 por litro do combustível até o dia 31 de dezembro de 2018.

O reajuste acontece após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicar os novos preços de referência para comercialização do diesel, com alta de até 14,4% dependendo da região do país.