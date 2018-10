No último dia 30 de setembro, o preço médio do diesel sofreu mais um reajuste. Dessa vez foi de 2,8%, o que alterou o valor médio para R$ 2,3606.

A alteração no preço atende à metodologia definida na Resolução nº 743/2018 da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) para os novos preços de referência correspondentes ao terceiro período da terceira fase do Programa de Subvenção Econômica do Diesel, que se estende de 30 de setembro a 29 de outubro.

A Petrobras informou através de nota que o valor reflete a média aritmética dos preços de diesel rodoviário, sem tributos, praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no território brasileiro.

