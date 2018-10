Recente estudo sobre o impacto econômico do roubo de cargas no Brasil, divulgado pelo Sistema Firjan, mostra que entre os anos de 2011 e 2016 o roubo de cargas foi o responsável pelo prejuízo de mais de R$ 6,1 bilhões em todo o Brasil. No período foram registradas 97.786 ocorrências, ou seja, um roubo de caminhão acontece a cada 23 minutos em todo o território nacional.

Os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo continuam liderando os locais de maior incidência. Em 2016, por exemplo, os dois Estados juntos foram responsáveis por 87,8% dos registros ocorridos em 2016.

Dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que em 2017 foram 10.599 ocorrências somente no Rio de Janeiro. Desse total, 5.371 ocorrências foram registradas na capital; na Baixada Fluminense, 3.167; em Niterói e São Gonçalo, 1.586, e no interior do estado, 475.

A falta de segurança nas estradas está entre as principais queixas dos motoristas de caminhão, que se sentem inseguros de trafegar em certos horários e locais para carregar e descarregar.

Como evitar o roubo de cargas

Confira algumas dicas do Cel. Paulo Roberto de Souza, assessor de segurança da NTC&Logística, para evitar ser vítima do roubo de carga.

Procedimentos seguros a serem adotados antes de iniciar a viagem:

Verificar a manutenção do veículo

Verificar com a empresa o local de entrega da carga para que possa estabelecer uma rota e locais seguros de parada

Evitar viajar durante a noite

Durante a viagem: