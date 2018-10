A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta sexta-feira, 28 de setembro de 2018, 322 Kg de maconha escondidos no tanque de combustível de um caminhão. A apreensão ocorreu no posto da PRF em Registro/SP, durante fiscalização de rotina.

Os agentes da PRF realizavam uma operação com objetivo de verificar equipamentos obrigatórios defeituosos em caminhões e durante uma inspeção um dos policiais desconfiou do conteúdo de um dos tanques de combustível do caminhão, após tentar abri-lo e não conseguir, mesmo com o emprego de ferramentas.

A equipe de policiais acabou descobrindo o carregamento de maconha quando perfurou o tanque (já que o bocal de abastecimento estava lacrado de tal forma que era impossível abri-lo) e constatou que ali dentro não havia combustível algum, mas uma grande quantidade de maconha.

Segundo o motorista, que declarou estar desempregado e desconhecer o material que havia no tanque do caminhão, ele pegou o veículo de uma pessoa desconhecida em Cascavel/PR, para realizar um carregamento em Toledo/PR (a carga era de reservatórios de combustível para postos de abastecimento) e depois conduzir o veículo até Jundiaí/SP.

O homem disse ainda que receberia 360 Reais, valor relativo à comissão do frete.

O caminhão, a carga de maconha e o motorista preso foram encaminhados à Polícia Civil de Registro, para registro dos fatos e demais providências da polícia judiciária.

O crime de tráfico de drogas tem penas que vão de 5 a 15 anos de prisão.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal – Assessoria de Comunicação Social em São Paulo

