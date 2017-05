A Polícia Rodoviária Federal promoveu mais uma operação de fiscalização do uso correto do ARLA 32 nos caminhões. A ação foi realizada entre os dias 06 e 09 de junho na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo/SP. A AFEEVAS (Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul) contribuiu com a doação do “Negro de Eriocromo T”, um reagente químico que em alguns segundos é capaz de informar se o ARLA 32 utilizado é de boa qualidade ou irregular, facilitando assim o trabalho da PRF. Essa ação faz parte de uma série de operações realizadas recentemente pela Polícia Rodoviária Federal, que nos últimos dias atuou também em rotas estratégicas localizadas em Fortaleza e São José dos Campos.

“Queremos auxiliar o processo de fiscalização, tanto por parte da PRF quanto por parte do IBAMA, que estão fazendo um excelente trabalho para alertar, conscientizar e punir quando necessário os motoristas que infringem a lei quanto ao uso correto do ARLA 32”, explica Elcio Farah, diretor adjunto da AFEEVAS que acompanhou a operação de São Paulo.

ARLA32

O ARLA 32, utilizado em veículos de carga com sistema SCR (Catalisadores de Redução Seletiva), é um reagente químico à base de ureia, necessário para atender a fase P7 do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) regulamentado pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem como objetivo reduzir a emissão de poluentes na atmosfera.