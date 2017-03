Durante a Operação Integrada Rodovida 2016/2017 – ação realizada pela PRF, em parceira com órgãos federais, estaduais e municipais– as rodovias federais tiveram 29% menos acidentes e 16% menos mortes. A Operação foi realizada entre dezembro e março, período de festas de fim de ano, ao período de férias escolares e ao Carnaval. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (28).

Foram registrados 2.663 acidentes, uma média de 43 por dia; com 973 mortos, o equivalente a 19 óbitos diariamente, e 15.702 pessoas feridas, 253 por dia, em média. Em 2015/2016, foram 3.946 ocorrências (média de 61/dia), com 1.259 mortes (19/dia) e 17.977 feridos (277/dia).

A PRF informou que foram priorizadas ações em locais e pontos críticos, considerados de maior incidência de acidentes e que o objetivo é alcançar a meta da Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito, da ONU, que prevê a queda de 50% nas mortes em acidentes entre 2010 e 2020.

Nas BRs as principais causas de acidentes com mortes são as colisões frontais. Outra preocupação é o excesso de velocidade, com 521 mil flagrantes.

Durante a Operação Rodovida foram mais de 1,5 milhão de abordagens mais de um milhão de multas aplicadas: quase 600 mil foram em abordagens dos policiais e 521 mil foram flagrantes de excesso de velocidade.