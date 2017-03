A partir de 14 de março, a 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderá ser requerida ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) sem necessidade de justificativa do pedido.

Uma nova via da CNH, emitida com a mesma validade da anterior, pode ser solicitada quando o documento estiver em mau estado de conservação ou, ainda, por motivo de perda, furto ou roubo.

Para obter a 2ª via da habilitação, o condutor deverá apresentar apenas um documento de identificação. Não será mais exigido Boletim de Ocorrência, declaração de perda, roubo ou extravio ou a CNH em mau estado de conservação.

Como solicitar

É possível solicitar a segunda via do documento pelo aplicativo do Detran.SP, que está disponível gratuitamente para smartphones e tablets com sistema operacional iOS ou Android. Para baixar é só acessar as lojas virtuais Apple ou Google Play e digitar “Detran.SP” na busca. Depois de fazer o download, o acesso ao serviço online “Pedir 2ª via da CNH” pelo app é feito com o mesmo login e senha de cadastro do portal do Departamento de Trânsito. A 2ª via da habilitação também pode ser solicitada pelo próprio portal www.detran.sp.gov.br.

Para receber o documento em casa

Após fazer o pedido eletrônico basta pagar a taxa de emissão de R$ 41,37 e o custo de envio pelos correios de R$ 11 em agências, caixas eletrônicos ou pelo internet banking dos bancos conveniados. A entrega é feita em até sete dias úteis depois da emissão, no endereço em que a CNH está registrada. No próprio app é possível acompanhar se o documento já foi emitido e obter o código de rastreamento da entrega.

O passo a passo para pedir a 2ª via da CNH pode ser consultado no portal www.detran.sp.gov.br , na área de “CNH-Habilitação”, ou diretamente no link http://bit.ly/1SUas9W .

O motorista que, eventualmente, ficar sem o documento terá de aguardar a 2ª via para voltar a dirigir. Conduzir sem portar a CNH é infração leve e o motorista é penalizado com multa de R$ 88,38 e três pontos no prontuário.