Recentemente publicamos um post com imagens do LP-321 na página do O Carreteiro no Facebook e desafiamos os motoristas a dizer qual era o veículo. O resultado da ação foram diversos comentários com lembranças da relação do profissional ou da família com o modelo.

Um motorista contou que os pais e mais quatro irmãos viajaram de Natal/RN ao Rio de Janeiro/RJ no veículo. Outro relatou que aprendeu a dirigir no cara-chata. O modelo também foi o primeiro caminhão adquirido por um dos profissionais que participaram do desafio.

Lançado há mais de 50 anos no País, o LP-321 foi produzido entre 1958 e 1970 e neste período vendeu mais de 35 mil unidades. Na época era um sucesso entre os motoristas, que o considerava um caminhão econômico. O gerente de engenharia de vendas demonstrações do produto caminhões, Claudio Gasparetti, explica que o modelo foi o primeiro caminhão de cabine avançada produzido no Brasil.

“O veículo também era o único fabricado no Brasil com motor a diesel. As vantagens em relação aos outros modelos era o baixo consumo de combustível e maior durabilidade”, lembra Gasparetti.

Caminhão médio, conhecido como torpedo, o cara-chata LP-321 tinha capacidade de carga de 10 toneladas e carroceria maior, além de um potente motor de 6 cilindros e câmbio de 5 marchas.

No mesmo período outro veículo também se destacava na Mercedes-Benz. O L-1111 foi produzido de 1964 a 1970 e vendeu mais de 40 mil unidades. Os dois modelos foram substituídos pelo L1113, que entre 1970 e 1988 vendeu mais de 200 mil unidades.