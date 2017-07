Nos próximos dias 25 e 26 de julho, os motoristas de caminhão podem fazer check up gratuito em diversos componentes mecânicos e de segurança do veículo. O Programa Caminhão 100%, desenvolvido pelo GMA – Grupo de Manutenção Automotiva, em parceria com o Grupo CCR, estará na Rodovia Castello Branco, no km 57 (sentido São Paulo). A iniciativa tem como objetivo conscientizar motoristas de caminhões sobre a manutenção preventiva, como forma de melhorar a segurança no trânsito.