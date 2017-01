Nos próximos dias 25 e 26 de janeiro será realizada a 1ª edição de 2017 do programa Estrada para a Saúde, programa do Instituto CCR, patrocinado pela CCR NovaDutra. As ações são gratuitas para os motoristas de caminhão e serão promovidas das 10h às 20h, no Posto Arco Íris, localizado no km 81,9 da pista sentido Rio de Janeiro da via Dutra.

Na ocasião, serão disponibilizadas atividades como aferição de pressão arterial, testes de colesterol, glicemia e visão, avaliação de risco cardíaco e corte de cabelo.

83% dos carreteiros estão acima do peso

Em 2016, por exemplo, o grupo verificou que 83% dos caminhoneiros atendidos estão acima do peso, 25% são hipertensos e 65% não praticam atividades físicas.