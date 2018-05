Apesar do anúncio feito pelo presidente Michel Temer na noite de domingo (27) com algumas propostas para atender as solicitações da categoria, motoristas ainda estão parados em acostamentos e postos de rodovias. O acordo foi publicado em edição especial no diário oficial.

Muitos alegam não estarem sendo representados no governo por nenhuma entidade. Como não há uma única liderança no movimento não existe uma expectativa certa de quando essas manifestações irão terminar. Algumas entidades acreditam que até o fim da tarde a quantidade de caminhões parados devem diminuir.

