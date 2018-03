A Sherman Filmes Ópticos do Brasil listou os principais itens que os carreteiros devem verificar antes de iniciar uma viagem. O ideal é que a checagem seja realizada um dia antes. O País possui 1,7 mil quilômetros de estradas brasileiras, nem sempre em perfeitas condições. Procedimentos básicos de segurança antes de pegar as estradas podem ser decisivos para evitar um acidente mais grave.

Confira o check list:

– Para começar, não esqueça de separar todos os documentos como a CNH dentro do prazo de validade, RG, documento do veículo e nota fiscal da carga;

– Cheque o sistema de iluminação como faróis, lanternas, indicadores de direção;

– Cheque as faixas refletivas, que devem estar em condições de uso. Elas devem ser utilizadas para a delineação dos contornos dos veículos longos e/ou pesados, além do para-choque traseiro. A proporção das faixas é de um módulo refletivo para um espaço vazio.

– Confira a quantidade de combustível e planejar as paradas para reabastecimento, descanso e alimentação também deve ser programado com antecedência;

– Cheque os freios, mangueira, suspensão e bateria;

– Verifique se os pneus estão alinhados, calibrados e em condições de uso e checar as condições do pino da quinta roda;

– Verifique se o tacógrafo encontra-se em operação. No verso deve conter o nome do caminhoneiro, a placa e a data de colocação do disco;

– Confira o extintor de incêndio e o prazo de validade;

Outro fator relevante é realizar as paradas obrigatórias para descanso quando a viagem for longa, estacionando em pontos programados. “Faça a conferência sempre pois um simples detalhe pode evitar muitos acidentes nas estradas e garantir a segurança do caminhoneiro e de todos que transitam nas vias”, finaliza.