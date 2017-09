A ValeCard acaba de desenvolver um aplicativo para ajudar os clientes a buscar postos de combustíveis mais próximos e com valores mais em conta. O objetivo é reduzir o custo por conta da variação do preço do combustível. Um dos mais recentes levantamentos realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou uma variação de R$ 1,801 no preço da gasolina, de R$ 1,34 no diesel e R$ 2,311 no etanol em diferentes estabelecimentos.

O aplicativo é de uso exclusivo dos clientes ValeCard Abastecimento e não possui custos adicionais. A tecnologia estará disponível para o sistema Android e iOS até o fim de setembro.

Para usá-lo, basta acionar o GPS no aplicativo, colocar a placa do veículo e o tipo de combustível que está buscando. A ferramenta irá apontar os postos mais baratos em um raio de, inicialmente, dois quilômetros. De acordo com a necessidade do motorista, também podem ser mostrados estabelecimentos a cinco, 10, 15 e 20 quilômetros de distância.