1 Práticas de direção

Sustentar o caminhão em rampa ou descansar o pé no pedal de embreagem são duas atitudes totalmente erradas. Ao fazer isso, o motorista está pré-acionando o conjunto e, consequentemente, desgastando o disco da embreagem precocemente.

Práticas comuns como submeter a rotação do motor acima do que o disco suporta, promover trancos, sair em segunda marcha ou carregar cargas superiores do que o veículo está projetado para receber expõe o conjunto a temperaturas superiores do que ele tolera, reduzindo seu tempo de vida útil.