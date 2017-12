A Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, e a Mercedes-Benz acabam de inaugurar um posto Shell dentro das instalações da companhia em São Bernardo do Campo/SP. Com essa parceria, os caminhões e ônibus Mercedes-Benz sairão abastecidos de fábrica com o diesel Shell.

O combustível também passa a ser recomendado oficialmente pela fabricante aos seus clientes. A Raízen já indica a compra de veículos Mercedes-Benz aos seus fornecedores na área de logística e transporte.

“Podemos aproveitar as sinergias das empresas tanto de clientes Raízen que não trabalham com a Mercedes e vice-versa. Vamos consolidar esta colaboração para maximizar seus potenciais. São muitas oportunidades de uma parceria que renderá muitos frutos”, comenta Antonio Cardoso, diretor de B2B da Raízen.

“Essa parceria entre Mercedes-Benz e Raízen ganha relevância, uma vez que estamos falando de duas marcas que têm forte atuação no transporte do País, buscando sempre sua eficiência para melhor atender os clientes”, afirma Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.