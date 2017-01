No próximo sábado (28/01), das 7h30 às 16h, será realizado o 6º Rodeio de Caminhões, evento organizado pela Raízen, licenciada da marca Shell. A etapa acontece no IC Transportes (Marginal da Rodovia Anhaguera, s/n, km 114 (sentido interior-capital), Nova Veneza, Sumaré/SP.

A competição faz parte da política de segurança viária da empresa para determinar os parâmetros de segurança de transporte que envolve mais de 3,5 mil motoristas em todo país.

De acordo com a Raízen, é uma ação de engajamento para manter os motoristas em dia com todo o programa de segurança, que envolve monitoramento, exames clínicos e testes de sono.

Em cada etapa, participam no máximo 40 motoristas de uma transportadora da cidade escolhida e que presta serviços na distribuição de combustíveis para a rede Shell. Para participar, o motorista precisa ter respeitado alguns parâmetros ao longo do ano-safra:

Zero acidente com fatalidades;

Zero acidente com afastamento (LTI);

Zero acidente com lesão de pessoas (TRC);

Zero acidente de alto risco potencial e de alta gravidade controlável;

Zero derrame acima de 100 litros em área contida;

Zero derrame (de carga) em área não contida;

Zero contaminações;

Zero violação considerando o ultimo resultado divulgado;

Os motoristas serão pontuados com testes teóricos e práticos com o caminhão-tanque na pista. Nas etapas regionais serão cinco provas práticas que irão avaliar curva com cones, estacionamento de ré, estacionamento paralelo, linha reta com pinos, linha de parada. O evento será aberto aos familiares dos motoristas.

Premiação:

1º -Smart TV LED 3D 55″

2º Notebook Dell

3º Tablet Samsung Galaxy TabPro 10.1 SM-T520N com Tela 10, 16GB

Os 50 motoristas (incluindo seus familiares) que obtiverem as melhores pontuações entre as etapas regionais serão premiados com passaportes para um Resort (03 dias).

Confira o cronograma do dia 28/01