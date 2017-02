A Randon acaba de anunciar a sua nova parceira para montagem de reboques e semirreboques pelo sistema CKD e SKD. Trata-se da Mesfin Industrial Engineering PLC, da Etiópia, que atenderá os clientes Randon do Leste Africano, dentro da estratégia de internacionalização da Companhia. A empresa, fundada em 1993 como um projeto de engenharia do Fundo de Doação para a Reabilitação do Tigray (EFFORT), poderá, eventualmente, incorporar algumas características locais para garantir pleno atendimento à região.

Com este contrato, a Randon reforça ainda mais sua atuação naquela região onde já conta com unidades no Quênia e na Argélia, que integram uma rede internacional composta, além de unidades de montagem, também por pontos de distribuição e escritórios comerciais. No Brasil, o atendimento é realizado através de uma sólida Rede de Distribuidores estrategicamente localizada.