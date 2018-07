O Campo de Provas das Empresas Randon e a Marcopolo acabam de firmar parceria com a Marcopolo para o desenvolvimento de tecnologia para o setor automotivo. Com o acordo, os ônibus da Marcopolo passam a ser testados no Campo de Provas Randon, com avaliações que envolvem testes funcionais, estruturais e de durabilidade, num trabalho conjunto entre as engenharias das duas empresas.

Para o CEO da Fras-le, Sérgio de Carvalho, a parceria é primordial para o avanço tecnológico, garantia de qualidade e velocidade no desenvolvimento de plataformas globais que credenciam as duas Companhias, líderes em suas respectivas áreas de atuação, a continuarem conquistando espaço no mercado internacional e a garantirem posição em âmbito nacional, tornando ainda mais importante o polo automotivo da Serra gaúcha, reconhecido pela inovação e excelência.

O campo de provas está localizado em uma área de 87 hectares licenciada pelo IBAMA e conta com 18 pistas a céu aberto, totalizando 15 quilômetros, 4 km dos quais de pista reta e totalmente plana, onde são reproduzidos os mais diferentes tipos de pavimentos e irregularidades, específicas para realização de testes representativos de durabilidade acelerada.