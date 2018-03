A Randon acaba de inaugurar a sua nova unidade fabril, localizada em Araraquara, interior de São Paulo. “O projeto nasceu em 2012 em um momento que o mercado de caminhões entregava mais de 200 mil unidades. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em outubro de 2014. Porém, em 2016, por conta do momento econômico do País, a empresa decidiu parar o projeto retornando apenas em março de 2017”, explicou Alexandre Gazzi, COO Montadoras.

A unidade de Araraquara recebeu investimento de R$ 100 milhões, sendo R$ 60 milhões de recursos do BNDES, e soma 122 hectares, dos quais 25 mil m2 são ocupados pela fábrica, área administrativa e de apoio.

“A região de Araraquara foi escolhida por ser um polo ferroviário e canavieiro, pela mão de obra e pela ação integrada com agentes estaduais e municipais. Além da aproximação com os clientes”, destacou Alexandre Randon, presidente do conselho de administração das empresas Randon.

A planta conta com duas cabines de pintura com sistema de filtragem a seco e tecnologia de processamento novo-coat. A logística interna utilizará rebocadores elétricos com sistema tugger train, permitindo a movimentação de part numbers sem que a sua descarga dependa de outros equipamentos. A infraestrutura da unidade está preparada para os sistemas e processos que integram os conceitos da Indústria 4.0.

Inicialmente, a nova unidade irá focar na produção de vagões e semirreboques canavieiros. Porém a intenção é trazer para a unidade os furgões de carga gerais e sider. A capacidade de produção é de até duas mil unidades por ano. Nesta primeira etapa a empresa pretende atender a demanda de produtos característicos da região sudeste do País, utilizado no cultivo de cana-de-açúcar, no transporte de cargas industrializadas e que se beneficiam da infraestrutura rodoferroviária.

“Com a migração desses produtos da unidade de Caxias do Sul/RS, temos a possibilidade de reorganizar a fábrica e ganhar em produtividade”, destacou Daniel Randon, vice-presidente de administração e finanças.

Atualmente as empresas Randon contam com cinco unidades fabris localizadas em Chapecó/SC, Araraquara/SP, Caxias do Sul/RS, Lima (Peru) e Argentina.