Com objetivo de dirigir várias horas seguidas, sem descanso, para cumprir prazos predeterminados ou até faturar um extra no final de cada viagem, alguns motoristas de caminhão optam em utilizar o rebite. A substância, chamada de anfetamina, é um estimulante do sistema nervoso central e faz com que o cérebro trabalhe mais depressa e cause nas pessoas a impressão de diminuição da fadiga – já que consegue executar uma atividade qualquer por mais tempo- de menos sono, perda de apetite e de aumento da capacidade física e mental. Essa mistura de falsas sensações faz com que os consumidores da droga percam parcialmente os reflexos. Assim, o motorista vê o perigo, sabe que tem de frear e ao invés disso pisa fundo no acelerador e aumenta as chances de provocar graves acidentes. Esses medicamentos podem causar dependência depois da segunda caixa, com danos irreversíveis à saúde e por serem tarja preta só podem ser vendidos sob prescrição médica e com a retenção da receita.

Confira os efeitos provocados pelo uso do rebite:

dilatação das pupilas

dor de cabeça

tontura

aumento de batimento cardíaco e de pressão arterial

nariz e boca ressecados

perda de peso

desnutrição

ansiedade

problemas gástricos

inquietação motora

sensações de pânico

lesões irreversíveis no cérebro

visão desfocada

confusão de pensamento, etc.

Em caso de consumo exagerado da droga o motorista pode ficar: