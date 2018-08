Certas atitudes merecem mais do que reconhecimento. Um bom exemplo vem do ex-carreteiro Rafael Peixoto da Silva, que realizou o sonho de restaurar um caminhão norte-americano Kenworth 921, fabricado em 1950, com o qaual seu pai tinha trabalhado na década de 60, no Rio de Janeiro, ocasião em que o caminhão pertencia ao DER-RJ. Apaixonado por caminhões antigos, Rafael – que hoje cuida da manutenção das turbinas a gás e compressores centrífugos em plataforma marítima da Petrobras – conta que além da insistência contou com a sorte para reencontrar as sucatas do veículo.

Ele lembra que ao adquirir o que havia sobrado do caminhão já desconfiava tratar-se do mesmo veículo que tinha sido dirigido por seu pai. A confirmação veio após várias pesquisas que inidicaram haver um único modelo Kenworth 921 no Brasil. A certeza de tratar-se do mesmo veículo deu mais ânimo para Rafael restaurar o modelo, um trabalho difícil que exigiu entre muitas outras ações a encomenda a uma empresa de São Paulo para a fabricação das engrenagens da caixa de câmbio. Outras peças ele mesmo produziu.

“Os únicos itens importados dos EUA foram as lanternas do teto”, diz, orgulhoso de seu trabalho, sem esquecer de citar que a parte de funilaria foi a mais difícil de ser realizada. Equipado com motor original Cummins de 15 litros e 250hp, o Kenworth 921 é uma estrela entre outros modelos restaurados: outro Kenworth ano 1983 e dois International (fabricados em 1948 e 1965) (JG).