A eletromobilidade é hoje um pilar fortíssimo na estratégia energética da Renault Trucks para o transporte urbano sustentável. Por essa razão, desde 2009, a fabricante de caminhões francesa implementou recursos significativos em pesquisa e desenvolvimento de eletromobilidade, em colaboração com seus clientes. O uso em condições reais dos diferentes tipos de veículos experimentais 100% elétricos no segmento entre 12 e 16 toneladas – em parceria com empresas como Guerlain, Carrefour, Nestlé e grupo Delanchy – permitiu à Renault Trucks obter informações fundamentais sobre a utilização, comportamento das baterias, infraestrutura de reabastecimento e manutenção de caminhões elétricos.

Fato é que depois de quase de 10 anos debruçada em pesquisas e testes com caminhões com propulsão 100% elétrica, a Renault Trucks começa a vender modelos com essa tecnologia a partir de 2019. Os caminhões com essa tecnologia serão produzidos na fábrica da Normandia, em Blainville-sur-Orne.

A gama é composta por caminhões e veículos comerciais da linha Master 100% elétricos, que são destinados a circular em perímetro urbano. Contudo, no Brasil, o mercado de caminhões urbanos cresce gradativamente, havendo espaço para o modelo Master modelo com forte potencial entre os empresários do setor.

Os veículos de emissão zero permitirão preservar a qualidade do ar, limitar o aquecimento global e reduzir a emissão de ruído, sobretudo nas operações noturnas.

Uma história de longa data

A história com veículos de propulsão elétrica da Renault Trucks começou em 2010 com o lançamento do Maxity Electric, de 4,5 t de PBT. “A introdução no mercado do Maxity Electric nos deu permissão para preparar nossa rede de distribuição para a venda, manutenção e reparação de veículos elétricos”, explica François Savoye, diretor da estratégia de eficiência energética da Renault Trucks.

A Renault Trucks conta com a força do grupo Volvo no que se refere à pesquisa e ao desenvolvimento, e de suas tecnologias comprovadas e das sinergias entre as entidades do grupo que desenvolvem veículos 100% elétricos como, por exemplo, ônibus. As economias de escala assim alcançadas permitem à Renault Trucks comercializar uma gama de veículos elétricos rentáveis ​​para seus clientes a partir de 2019.